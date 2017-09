CHP'den 'tarım' seferberliği

CHP'nin, çiftçinin yaşadığı sorunlara dikkati çekmek amacıyla tarım ürünleriyle tanınan illerde gerçekleştirdiği toplantılar, 28 Eylül'de Manisa'da düzenlenecek "üzüm çalıştayı" ile devam edecek.



CHP, daha önce Rize'de "çay", Yozgat'ta "mercimek ve nohut", Balıkesir'de "et ve süt", Ordu'da ise "fındık" konusunda yaptığı toplantıların benzerlerini Anadolu'ya yayacak.



Bu kapsamda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, 15 günde bir perşembe günleri Anadolu'nun farklı illerine giderek, tarım üreticileri ve hayvancılarla buluşacak, sorunları yerinde dinleyecek.



Daha önce Rize, Balıkesir, Yozgat ve Ordu'da çiftçilerle toplantılar gerçekleştiren Kılıçdaroğlu, 28 Eylül Perşembe günü Manisa'da üzüm üreticileriyle bir araya gelecek.



Kılıçdaroğlu'nun Manisa'nın ardından Kayseri, Denizli, Adana, Mersin, Şanlıurfa başta olmak üzere çok sayıda ile giderek çiftçilerle buluşması bekleniyor.



Gittiği illerde köy ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların evlerine konuk olacak Kılıçdaroğlu, CHP'nin tarım politikasını vatandaşlara anlatacak.



Çiftçilerin sesini duyurmak için TBMM'deki çalışmalarını da sürdürecek CHP, 2019'da yapılacak seçimlere kadar alanlarda olmayı planlıyor.



"PEK ÇOK ÜRÜN İTHAL EDİLİYOR"



CHP Edirne Milletvekili ve Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de her 5 kişiden birinin çiftçi olduğunu, 18 milyona yakın kişinin çiftçilikle geçindiğini söyledi.



Tarımın ciddi şekilde ihmal edildiğini, Anadolu'da üretilen pek çok ürünün ithal olarak alınmaya başlandığını ifade eden Gaytancıoğlu, yaşanan sorunları dile getirmek amacıyla tarım ürünleriyle özdeşleşmiş illerde çiftçinin sesi olacaklarını belirtti.



Partisinin, üreten, kendine yeten ve avantajlı ürünleri ihraç eden nitelikli bir tarım politikasını savunduğunu anlatan Gaytancıoğlu, "Tarıma destek çok önemli. Tarım Kanunu'nda bu destek miktarı gayri safi milli hasılanın yüzde 1'i olarak belirlenmiş. 2006'dan bugüne baktığımızda, bu desteğin hep yarısının çiftçiye verildiğini görüyoruz. Destek verilmediğinde üretici zor durumda kalıyor." dedi.



"ÜRETİCİ PARA KAZANMIYOR"



Ankara'da oturup politika belirlemek yerine, çiftçileri bilinçlendirmek için il il ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Gaytancıoğlu, Rize'de "çay" ile başladıkları etkinliklere, Yozgat'ta "mercimek ve nohut", Balıkesir'de "et ve süt", Ordu'da ise "fındık" ile devam ettiklerini anımsattı.



Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun perşembe günü ise Manisa'da üzüm üreticileriyle bir araya geleceğini bildiren Gaytancıoğlu, "Kuru üzümden Türkiye 450-500 milyon dolar gelir elde ediyor. İki yıl önce 6,5 liraya kadar çıkan kuru üzüm, bugün 3,5-4 liraya düşmüş durumda. Üretici para kazanamıyor." diye konuştu.



Okan Gaytancıoğlu, yaptıkları toplantılarda çiftçilerden olumlu karşılık aldıklarını dile getirerek, CHP iktidarında çiftçinin sorunlarını çözeceklerini, mazotun 1,5 lira olacağını ifade etti.