CHP'den "kıdem tazminatı" çalıştayı

CHP Emek Büroları tarafından, yarın Ankara'da "kıdem tazminatı" çalıştayı düzenlenecek.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla, saat 10.00'da bir otelde başlayacak çalıştayda, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da yer alacak.



Bazı kurum temsilcilerinin de bulunacağı çalıştayda, kıdem tazminatının fona devri başta olmak üzere çeşitli görüş ve öneriler masaya yatırılacak.



Çalıştayda, çok sayıda akademisyen ve uzman da "Türkiye'de emeğin genel durumu", "Kıdem tazminatı fonu ne anlama geliyor", "Fon ne getiriyor", "Ne yapmalı, nasıl bir kıdem tazminatı" konularında görüş belirtecek.



Çalıştaydan çıkan sonuç, rapor halinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilecek.