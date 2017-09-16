CHP'den "Fındık İçin Adalet" yürüyüşü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "Bu yürüyüş sadece fındık için değil Türkiye’de diğer tarım ürünleri için de haklı mücadelenin başlangıcı olacak." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partilerince düzenlenecek "Fındık İçin Adalet" yürüyüşüne ilişkin, "Bu yürüyüş sadece fındık için değil Türkiye’de diğer tarım ürünleri için de haklı mücadelenin başlangıcı olacak." dedi.



Atatürk Meydanı'nda CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu ve Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, CHP Giresun İl Başkanı Necati Tığlı'nın da katılımıyla basın açıklaması yapan Torun, fındık üreticisinin mağdur durumda olduğunu savundu.



Torun, sezona girerken bir beklentilerinin olduğunu belirterek, "Dediler ki TMO girecek devreye ve serbest piyasanın olumsuzluklarını giderecek, üretici alın terinin karşılığını alacak. Ama maalesef dağ fare doğurdu, TMO fındık fiyatını 10 lira olarak açıkladı, biz taban fiyat olacağını beklerken gördük ki tavan fiyat oldu." diye konuştu.



Torun, pazartesi saat 11.00’de Ordu Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacakları yürüyüşe tüm üreticileri davet ederek, "Fındıkta hakkını arayan, alın terinin değerini isteyen ve bugüne kadarki olumsuzluğa dur demek için pazartesi günü saat 11.00’de Ordu Büyükşehir Belediyesinin önünden başlatacağımız fındıkta adalet yürüyüşüne tüm üreticilerimizi, tüm çiftçilerimizi, tüm halkımızı, yurttaşlarımızı, milletimizi bekliyoruz." şeklinde konuştu.



Bu yürüyüşün sadece fındık için değil Türkiye’deki diğer tarım ürünleri için de haklı mücadelenin başlangıcı olacağını anlatan Torun, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu yürüyüş üreticinin sesi olacak, bu yürüyüş bugüne kadar verdiğimiz emeğin mücadelesi olacak. Üç gün boyunca sürecek olan yürüyüşümüzü çarşamba günü saat 18.00’de sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla, bir halkla buluşmayla birlikte sonlandırmış olacağız. Gerek yürüyüş esnasında, gerekse halkla buluşmada inanıyorum ki üreticimiz sesini gür bir şekilde çıkaracaktır. Partili partisiz kim olursa olsun, alın terinin karşılığını isteyen şu anda fındık fiyatlarından memnun olmayan ve bu piyasanın olumsuzluğuna tepki göstermek isteyen herkesi mutlaka hem yürüyüşe hem de buradaki halkla buluşmaya davet ediyoruz."



Bu yürüyüşün hükümetin de dikkatini çekeceğini dile getiren Torun, "Daha yürüyüşe başlamadan Sayın Bakan bugün açıklama yapmak zorunda kaldı, inanıyorum ki yürüdükten sonra ve bu haklı talebimizi dile getirdikten sonra karar alıcılar da bu piyasayı etkileyen olumsuz faktörleri ortadan kaldıracak ve fındıkta inanıyorum ki sizlerin desteğiyle, sizlerin bu yürüyüşe ve bu mitinge vereceği destekle hak ettiği yeri bulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.