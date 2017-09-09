CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun'dan Aziz Kocaoğlu açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na İZBAN töreninde yapılan saygısızlık tüm İzmir'e yapılmıştır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na İZBAN töreninde yapılan saygısızlık tüm İzmir'e yapılmıştır." ifadelerini kullandı.



Torun, yaptığı yazılı açıklamada, İZBAN'ın, Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkenin havalimanı bağlantılı ve en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden biri olduğunu bildirdi.



Fikir öncülüğünü İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaptığı İZBAN'ın, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzde 50 ortaklığıyla kurulduğunu anımsatan Torun, hattın Selçuk'a genişletilme töreninin yapılacağını belediye yetkililerinin basından öğrenmek durumunda kaldığını iddia etti.



"İZBAN projesini gerçek sahibinden kaçırmak isteyen bu büyük nezaketsizliğe rağmen, Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu törene sağduyu göstererek katılmıştır." değerlendirmesini yapan Torun, şunları kaydetti:



"Sayın Kocaoğlu ve onun şahsında tüm İzmir'e yapılan saygısızlık burada da bitmemiş, kürsüye çıktığı sırada, alana getirilen bindirme kalabalık tarafından konuşması engellenmiştir. Bu nezaketten uzak davranışlar ne yazık ki törene katılan başta Sayın Başbakan olmak üzere, çok sayıda yetkilinin gözleri önünde olmuş ve herhangi bir biçimde bu nahoş olaya müdahale edilmemiştir. Belediye Başkanımızın töreni terk etmesi sonrasında Sayın Başbakanın olayı mazur gösterme çabasına girmesi ise bu üzücü durumu daha da vahim hale getirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na İZBAN töreninde yapılan saygısızlık tüm İzmir'e yapılmıştır."