CHP'den AK Parti'ye "Demokrasi Paketi" önerisi

CHP Grup Başkanvekili Özel, AK Parti'nin talebi üzerine partisince hazırlanan 86 maddelik, 5 kanun teklifini AK Parti Grubu'na gönderdi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti'nin talebi üzerine, partisince hazırlanan 86 maddelik 5 kanun teklifini, AK Parti Grubu'na iletti.

Özel, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun'un siyasi partiler ve seçim kanunlarına ilişkin görüş talep etmesi üzerine, "Parlamenter Demokrasinin Güçlendirilmesi Paketi" olarak adlandırılan düzenlemeleri AK Parti Grubu'na gönderdi.

AK Parti Grup Başkanlığına gönderdiği yazıda Özel, AK Parti Seçim İşleri Bakanlığı tarafından 1 Mart 2018'de, "Yasa çalışmaları" konulu yazının, "İlgili makama" hitabıyla kendilerine ulaştığını belirtti.

Özel, "Taraflı ve partizanca kaleme alınmış bu metne yanıtımızı, kanunların yapım yerinin TBMM olması nedeniyle AK Parti Genel Merkezi'ne değil, grubunuza gönderilmesini uygun buluyoruz. Bu nedenle CHP'nin 20 Şubat 2017'de Parlamenter Demokrasinin Güçlendirilmesi Paketi olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm milletvekillerimizin imzasıyla TBMM Başkanlığına verdiği toplam 86 maddeden oluşan 5 kanun teklifimizi tarafınıza bir kez daha sunuyoruz." ifadesini kullandı.

CHP'nin AK Parti'ye ilettiği Parlamenter Demokrasinin Güçlendirilmesi Paketi, Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu ile Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'da değişiklik yapan 3 teklif ile Siyasi Ahlaksızlıkla Mücadele ve Siyasi Etik Kanun Teklifi, Siyasi Partilerin ve Seçimlerin Finansmanı Kanun Teklifi'nden oluşuyor.

Kaynak: AA