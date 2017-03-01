CHP'de, "taban" hesabı

Anayasa değişikliği için 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında parti tabanında fire beklemeyen CHP'de hesaplar, AK Parti ve MHP tabanındaki kararsızlar üzerinden yapılıyor.

CHP'nin halk oylaması kampanyası sürüyor.



Yakın zamanda büyük miting yapmayı düşünmeyen CHP'de, parti yöneticileri ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, daha çok alan çalışmasına yönelecek.



Halk oylamasında parti tabanında fire beklemeyen CHP'de hesaplar ise AK Parti ve MHP tabanındaki kararsızlar üzerinden yürütülüyor.



AK Parti ve MHP'nin tabanında fire öngören ve bu partilerin mitinglerini "tabanın korunması" amacıyla yapacağını düşünen CHP, 16 Nisan'da bir "parti seçimi" yapılmayacağını anlatarak mevcut oy oranının üstüne katkı sağlamayı amaçlıyor.



Kararsız seçmenlere yönelik söylem geliştirecek CHP, yapacağı alan çalışmasında "neden hayır denmesi" gerektiğini anlatacak.



Burada da gidilen kentlerde seçilen özel bölgeler üzerinde çalışma yoğunlaşacak.



CUMA İSTANBUL, CUMARTESİ İZMİR



Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu hafta halk oylaması çalışmalarını İstanbul ve İzmir'de sürdürecek.



Perşembe akşamı İstanbul'a gitmesi planlanan Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretlerinde bulunacak, kararsız seçmenlere ulaşmaya çalışacak.



Kılıçdaroğlu, cuma akşamı İzmir'e geçerek aynı çalışmaları burada da yürütecek.



SOSYAL MEDYA ETKİN KULLANILACAK



CHP, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda, "hayır" deme gerekçelerini sosyal medyadan da güçlü bir şekilde anlatmayı planlıyor.



Bu kapsamda son genel seçim öncesi oluşturulan partinin resmi sosyal medya hesapları etkin kullanılacak. Bu hesaplardan halk oylaması için belirlenen sloganlar, şarkılar ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından öne çıkan bölümler paylaşılacak.



LOGO BELİRLENDİ, ŞARKI KAYIT AŞAMASINDA



CHP'de, halk oylaması sloganı "Geleceğim için hayır" olarak belirlenirken, logoda ise geleceği temsil eden kız çocuğu ve güneş kullanılacak.



Örgütün seçimlerde kullanacağı araçlar bu hafta içinde yeni belirlenen logolarla giydirilecek.



CHP'nin seçim şarkısı için de son aşamaya gelindi. Kayıt aşamasında olduğu belirtilen şarkının tamamlanmasının ardından önümüzdeki hafta kampanyanın tam anlamıyla start alacağı belirtiliyor.