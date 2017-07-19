CHP Tunceli'de teröre karşı yürüyecek

Parti, terör örgütü PKK tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın anısına cuma günü kent merkezinde yürüyüş düzenleyecek.

CHP, terör örgütü PKK tarafından öldürülen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın anısına 21 Temmuz Cuma günü Tunceli kent merkezinde yürüyüş düzenleyecek.



CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörün kimden ve nereden gelirse gelsin bir insanlık suçu olduğunu söyledi.



Parti olarak her zaman terörün karşısında olduklarını belirten Erol, Cuma günü saat 18.00'de terörü lanetlemek için Necmettin öğretmenin anısına yürüyüş düzenleyeceklerini bildirdi.



"Yürüyüşle terör örgütlerinin Tunceli'deki eylemlerine ve varlığına tepki göstereceğiz." diyen Gürsel Erol, yürüyüşün Valilik önünden başlayıp Belediye önündeki Atatürk büstüne çelenk konulmasıyla son bulacağını aktardı.



Erol, CHP Tunceli il örgütüyle beraber düzenledikleri yürüyüş için diğer milletvekillerine de çağrı yaptıklarını kaydetti.



ARACI YANMIŞ HALDE BULUNMUŞTU



Sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı Mahallesi'nden geçen ay, memleketi Gümüşhane'ye gitmek için yola çıkan Necmettin Yılmaz'ın otomobili kurşunlanmış ve araç Pülümür Vadisi'nde yanmış halde bulunmuştu.



Tunceli Valiliği, 12 Temmuz'da Pülümür Çayı'nın kenarında bir erkek cesedi bulunduğunu ve yapılan DNA incelemesi sonucu cesedin Yılmaz'a ait olduğunun kesinleştiğini bildirmişti.