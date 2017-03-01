MHP Genel Başkanı Bahçeli: CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin, derdinize yanın. Bize laf sokuşturmaya, parmak sallamaya çalışanlara bir baksanız arı gibiler, ağızlarından bal damlıyor ama kuyruklarında da zehir." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bayrak, milli namus ve şerefin göklerde dalgalanan itibar ve görkemidir. Peki 26-27 Şubat'ta İstanbul ve Ankara'ya astırılan bez parçası nedir? Türkmenlere kan kusturmuş, teröre destek vermiş, işlenmiş suç ve cinayetlere ortak olmuş birisinin bayrağı olsa ne yazar, olmasa ne çıkar? Türk vatanında sözde Kürdistan bayrağı dalgalanıyorsa, buna niçin sessiz kalalım, bunu nasıl sineye çekip görmezden gelelim? Çok şükür milli onurumuzu kaybetmedik, geçmişi ve gerçekleşmiş ihanetler serisini zihnimizden kazıyıp atmadık." ifadelerini kullandı.



Bayrağın milli namus ve şerefin göklerde dalgalanan itibar ve görkemi olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:



"Peki 26-27 Şubat'ta İstanbul ve Ankara’ya astırılan bez parçası nedir? Türkmenlere kan kusturmuş, teröre destek vermiş, işlenmiş suç ve cinayetlere ortak olmuş birisinin bayrağı olsa ne yazar, olmasa ne çıkar? Türk vatanında sözde Kürdistan bayrağı dalgalanıyorsa, buna niçin sessiz kalalım, bunu nasıl sineye çekip görmezden gelelim? Çok şükür milli onurumuzu kaybetmedik, geçmişi ve gerçekleşmiş ihanetler serisini zihnimizden kazıyıp atmadık. Ucuza ağırlık, küçüğe azizlik, değersize anlayış olmaz. Olur diyen varsa ya aklını kontrol ettirmeli, milli müktesebatını gözden geçirmelidir. Nasıl övelim malum kötü kişiyi? Nasıl dileyelim yapılan kötü işi?"

"BİZİ BAĞLAMAZ"



"İstanbul-Ankara'ya sözde bayrak asılıyorsa, Türk bayrağı inmiştir." ifadesini kullanan Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Sayın Başbakan, talihsiz şekilde, 'bugünlerde bir bayrak hikayesidir gidiyor' dedi. Bilmelidir ki bayrak hikaye değildir, haya ve hakikattir. Irak Anayasası'nı açtım baktım, Barzani'ye özgü bir bayrak tanımı görmedim. Olsa bile bizi bağlamaz, bağlayamaz görüşündeyim."

"CHP SÖZCÜLERİ SİZ GİDİN PYD, PKK, FETÖ İLE DERTLENİN"



CHP'nin tavrına yönelik eleştirilerde de bulunan Bahçeli, şu görüşleri savundu:



"CHP Sözcüsü konuyla ilgili anlatacağımız şeyleri merak ediyordu fakat kendi liderinin suskunluğunu görmemiş olacak ki es geçmiştir.



Biz dün konuştuk, yine konuşur, inanmışlıkla eleştirilerimizi yaparız. CHP sözcüleri siz gidin PYD, PKK, FETÖ ile dertlenin, derdinize yanın. Bize laf sokuşturmaya, parmak sallamaya çalışanlara bir baksanız arı gibiler, ağızlarından bal damlıyor ama kuyruklarında da zehir. Sayın Başbakan, Barzani paçavrasını gündeme getirmenin iyi niyetlilik olmadığını söylüyor. Kötüye kötü demenin neresi iyi niyetlilik değildir? Ne oldu da Barzani Türkiye'de, hem de şu nazik ve hassas dönemde ağırlandı? Hangi bölgesel ve küresel politikanın yörüngesine girildi? Eğer Barzani, bize tercih ediliyorsa ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam."

"TOPRAK OLSAM YİNE PEŞLERİNDEYİM, YAKALARINDAN TUTACAĞIM"



"Sayın Başbakan'a millilik övgüleri yaparken, mahcup olacağımız, yüzümüzü kara çıkaracak misal ve eylemlerle karşılaşmaktan üzülüyoruz." ifadesini kullanan Bahçeli, şunlara işaret etti:



"Güzele güzel diyoruz naz ediyor, çirkine güzel diyoruz haz ediyor. Nasıl iştir, anlamak, anlam vermek mümkün değil? Barzani'nin bez paçavrası daha önce de asılmış! İyi ya o zaman da aynı şiddetli ve tavizsiz tepkiyi göstermedik mi? Uyuşup, karanlığa mı uyalım? Cenap Şehabettin diyor ki, yuvasını yakmadıkça yılanın kökü kesilmez. Yuva da bellidir yılan da. Bunları yok saymak yenilgi ve yıkımdır. Dikkat edelim, bir çivi yüzünden bir nal, bir nal yüzünden bir at, bir at yüzünden bir süvari, bir süvari yüzünden bir ordu kaybedilebilir."



İbni Sina'nın "Zaman acıları unutturur, intikam duygusunu söndürür, öfkeleri yatıştırır, kinleri boğar, geçmişi unutturur" sözlerini anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti:



"Ama biz unutmadık. MHP'yi, Kürt kökenli kardeşlerimin karşısında göstermeye çalışan bir zavallı kalem yobazı da, şahsımı mahkemeye verecekmiş. Durmasın! Değil bu dünyada, Mahkem-i Kübra'da bile bin yıllık kardeşliği bozmaya çalışanlardan asıl ben davacıyım. Bunlarla da millet adına yüzleşeceğim Türk-Kürt ayrımını kışkırtanlardan, MHP'ye kara çalanlardan alacaklıyım. Toprak olsam yine peşlerindeyim, yakalarından tutacağım."