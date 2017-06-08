CHP önünde oturma eylemi

Çankaya Belediyesindeki görevine haksız bir şekilde son verildiğini iddia eden Avukat Vural, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı.

Çankaya Belediyesindeki görevine haksız bir şekilde son verildiği iddiasıyla CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlatan Avukat Sedat Vural, basın açıklaması yaptı.



Vural, beraberinde "Sayın Genel Başkan, hak ve adalet çığlığıma ses verin lütfen. Size bu haksızlığı ve vicdansızlığı sunmak isterim. İnancım, mücadelem, aşım ve işim benim onurumdur, bu kutsallarıma el uzatılmasına fırsat vermedim, vermeyeceğim." yazılı dövizle, Çankaya Belediyesi tarafından haksız bir şekilde işten atıldığını savundu.



Görevi süresince kendisine yapılan ödemenin beş katı ücretle başka bir avukatın belediye bünyesinde görevlendirildiği iddiasında bulunan Vural, belediyeden aldığı ücretin, vergiye dayalı tek avukatlık geliri olduğunu ifade etti.



Vural, bunları da hukuksuz uygulamalara karşı halkın haklarına korumak adına açtığı davaların harcı, masrafı ve vergisi olarak harcadığını bildirdi.



İşten çıkarılmasını "Bireysel çıkarı gözeten siyasi bir uygulama" şeklinde nitelendiren Vural, belediyenin, kimsenin babasının malı olmadığını, bu konudaki takibini sürdüreceğini belirtti.



Sedat Vural, açıklamasının ardından parti genel merkezi önündeki oturma eylemini başlattı.