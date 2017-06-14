CHP MYK olağanüstü toplandı

CHP MYK, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklama kararının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri, MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklaması kararının ardından, olağanüstü toplantıda bir araya geldi.



CHP MYK, bugünkü olağan toplantısının ardından, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin Berberoğlu hakkındaki kararı üzerine, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.



Toplantı, parti genel merkezinde basına kapalı yapılıyor.



Öte yandan, kararın ardından CHP TBMM Grubu da olağanüstü toplantıya çağrılmıştı. Bu toplantı da grup başkanvekilleri başkanlığında Meclis'te gerçekleştiriliyor.