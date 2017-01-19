CHP milletvekili Nazlıaka kendini kürsüye kelepçeledi

TBMM Genel Kurulunda, Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, teklifi protesto amacıyla kendini kürsüye kelepçeledi.

Genel Kurulda, anayasa değişikliği teklifinin görüşmesi öncesinde, HDP'nin talebi üzerine usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının sona ermesinin ardından, Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı, teklifin görüşmelerine geçti.



Bu sırada Nazlıaka, söz talep etmeden, kürsüye gelerek, kendini bileğinden, kürsüdeki mikrofona kelepçeledi.



Bahçekapılı, Nazlıaka'yı kürsü ihlali yaptığı gerekçesiyle uyardı. Anayasa değişikliği teklifine tepki gösteren Nazlıaka, MHP Grubu'na yönelik, "vicdanınıza sesleniyorum" diyerek, MHP'nin teklife destek vermemesini istedi.



Bahçekapılı, kürsü mikrofonunun açılmaması talimatını verdi ve Meclis idare amirlerini, duruma müdahale etmesi için göreve çağırdı.

HDP'LİLER NAZLIAKA'NIN ÇEVRESİNDE ÇEMBER OLUŞTURDU



Bazı AK Parti milletvekillerinin Nazlıaka'ya doğru yönelmesi üzerine Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, arkadaşlarını uzaklaştırdı. HDP'li kadın milletvekilleri de Nazlıaka'nın etrafında çember oluşturdu.



TBMM Başkanvekili Bahçekapılı birleşime 10 dakika ara verdi. Ancak Nazlıaka'nın eyleminin sürmesi üzerine Bahçekapılı, birleşime bu kez 45 dakika ara verdi.



Nazlıaka'nın yanına giden CHP'li İdare Amiri Tufan Köse ve bazı CHP'li milletvekilleri, Nazlıaka'yı kelepçeyi açması için ikna etmeye çalıştı.

BAHÇELİ'YE DE ÇEMBER



Bu sırada MHP milletvekilleri de Genel Kurul Salonunda olan Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin etrafında çember oluşturdu.



MHP sıralarına yönelik olarak "Sizleri Atatürk cumhuriyetine sahip çıkmaya çağırıyorum" diyen Nazlıaka, Genel Kurul salonundan çıkan Bahçeli'nin arkasından da "Bırakın milletvekilleri serbestçe oy kullansın." diye seslendi.





