Chp milletvekili Enis Berberoğlu Cezaevi'ne konuldu

25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanmasına karar verilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'ne konuldu.

MİT tırlarının durdurulması olayına ilişkin "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan ve tutuklanmasına karar verilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Maltepe Cezaevi'ne konuldu.



İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Maltepe Cezaevi'ne getirilen Berberoğlu, arka kapıdan içeri alındı.



Bu arada, aralarında CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile CHP'li milletvekilleri Ali Özcan, Gamze İlgezdi, İlhan Kesici, Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ın da yer aldığı bir grup, cezaevi önüne geldi. Grubun bekleyişi sürüyor.