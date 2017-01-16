Milletten umudunu kesen CHP milli iradeye çıkan yolu tıkamaya çalıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki anayasa değişikliği görüşmelerinin ilk oturumunun ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

Öncelikle Diyarbakır'ın Sur ilçesinde şehit olan 4 polisimize Allah'tan rahmet dileyen Devlet Bahçeli, "terörizme ve teröristlere lanet olsun diyorum" ifadesini kullandı.



Anayasa görüşmeleriyle ilgili ise Bahçeli, "Bir hafta boyunca Gazi Meclisimiz olağanüstü bir çalışma performansı sergileyerek kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmamıştır." dedi.



CHP MİLLİ İRADEYE ÇIKAN YOLU TIKAMAYA ÇALIŞTI



CHP'lilerin, görüşmeler esnasında sergilediği tavrı da sert bir dille eleştiren Bahçeli "Milletten umudunu kesen CHP milli iradeye çıkan yolu tıkamaya çalıştı" ifadesini kullandı.



İşte Devlet Bahçeli'nin o tweetleri:



Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifinin birinci tur görüşmeleri dün itibariyle tamamlanmıştır.



"GAZİ MECLİS UMUTLARI BOŞA ÇIKARMADI"



Milletvekillerimizi uzun ve yorucu çalışmalarından dolayı kutluyor, başarılarının devamını niyaz ediyorum.



Bir hafta boyunca Gazi Meclisimiz olağanüstü bir çalışma performansı sergileyerek kendisine bağlanan umutları boşa çıkarmamıştır.



MECLİS DEVREYE GİRDİ



18 Maddelik Anayasa Değişiklik Teklifinin ilk etabı beklendiği üzere yoğun, heyecanlı, gerilimli ve hatta zaman zaman çalkantılı geçmiştir.



Milli iradenin tecelligahı Meclisimiz Türkiye’nin ayak bağlarından kurtulması, sırtındaki kamburlardan uzaklaşması için devreye girmiştir.



"MİLLETTEN ÜMİDİNİ KESEN CHP YÖNETİMİ OLMADIK YOLLARA SAPTI"



TBMM’nin çalışmasını engellemeye, milletvekillerinin demokratik ve siyasi tercih hakkını sabote etmeye dönük çabalara da hız verilmiştir.



Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır.



TBMM’nde yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir.



"MİLLETE GÜVEN DUYMAMAK NASIL YORUMLANMALI?"



Milli Mücadele’de destan yazan aziz Türk milletine nasıl ve hangi tür hükümet etme sistemini tercih ettiğini sormanın neresi yanlıştır?



15 Temmuz’da tankın önüne yatan, gökyüzündeki darbeci uçaklara adeta pençe atan kahraman millete makus güvensizlik nasıl yorumlanmalıdır?



Fiili durumdan şikâyetçi olup da bunun önlenmesi ve örselenmesi konusunda felç geçirmiş gibi hareketsiz duranlar ne anlatmaktadır?



Egemenliğin sahibi olan Türk milletine tarihi nitelikli ve bizzat istikbalini ilgilendiren bir konuda görüşünü sormanın neresi hatalıdır?



"VEKİLLERİMİZİN TELEFON NUMARALARINI AFİŞE ETTİLER"



CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakı akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar.



Partimizin çok değerli milletvekillerinin telefon numaraları afişe edildi. Sosyal medyadan her türlü tezvirat ve dedikodu dolaşıma sokuldu.



Sözde özgürlük ve demokrasi şampiyonları ille de hayır temposu tutarken,evet tercihini bastırmak için despotça ve tahammülsüzce hareket etti.



Uzlaşma, sorumluluk ruhuyla milli şuuru buluşturmuş siyasi bir vicdanda vasat ve varlık bulur. Milli uzlaşma ihaneti gömer, ithamları söker.



"KAOS HAZIRLIKLARINI MİLLETÇE PEŞİNEN ETKİSİZLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ"



Aynı ırmakta iki defa yıkanma hevesi abestir. Türkiye abes siyaset mantığını elinin tersiyle itecek, hızını kesen ağırlıkları atacaktır.



Muhtemel kaos hazırlıklarını,kriz salgınlarını, anti demokratik arayış ve özlemleri milletçe göğüsleyip peşinen etkisizleştirmek zorundayız.



İnançları mumdan olanların ateşle imtihana girmeleri sonuçsuz ve boş bir çabadır.Millete korku salanların emelleri kursaklarında kalacaktır.



Yıllarca rejim üzerinden siyaset kurgulayanların, asıl rejim muhalifi müfsitler olduğunu görmek, bilmek, anlamak lazımdır.



YİNE ÇUVALLAYACAKLAR VE YÜZLERİ KIZARACAK



Allah’ın izniyle Çarşamba günü başlayacak ikinci tur görüşmelerinden sonra Anayasa Değişikliği milletimizin önüne gelecektir. İnancım budur.



Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır.



Türkiye sıkıştığı dar alandan çıkacaktır. Türk milleti birliğini, dirliğini ve bekasını mahfuz tutarak geleceğe korkusuzca yürüyecektir.



Ortak milli çıkar, kişisel gaye ve hırslara kurban edilmeyecektir.Hizip odaklarının kuru gürültüleri,sinsi faaliyetleri dikiş tutmayacaktır.



ROTA DÜZELTMESİ YAPIYORUZ



Fırtınalı denizlerde seyir halindeyken, felaketlerden uzak durmak için hem doğru pusula, hem de rota düzeltmeleri şarttır. Yapılan budur.



Mevzi kurtuluş çareleri aramaktansa, maziyi kucaklayıp muzaffer bir ülkenin huzurlu geleceğini planlamak zarurettir. Amaç da bu olmalıdır.