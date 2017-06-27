CHP kortejindeki polise motosiklet çarptı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde CHP'nin, Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki yürüyüşünde yol güvenliğini sağlayan bir polis, motosikletin çarpması sonucu hafif yaralandı.

Kılıçdaroğlu'nun mola vereceği D-100 karayolunun Kaynaşlı ilçesi Üç Köprü Kavşağı mevkisinde trafik akışını durdurmaya çalışan polis memuru İsmail Bilir'e, bu sırada İstanbul yönüne giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet çarptı.



Kazada polis memuru Bilir ile motosikletteki bir kişi hafif yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.