CHP iptal için AYM'ye başvurdu

CHP, içtüzük değişikliğinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök ve beraberindeki heyet, iç tüzüğün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu.



Mahkeme çıkışında basın açıklaması yapan Levent Gök, Meclis'te kabul edilen Meclis İç tüzük değişikliğine ilişkin kimi hükümlerin iptali ve yürütmenin durulması istemiyle davayı açtıklarını belirtti.



Bazı profesör ve yazarlar tarafından sessiz anayasa olarak değerlendirilen iç tüzüklerin muhalefet, iktidar dengesinin kurulması, Mecliste yasama verimliliğinin artması, özellikle muhalefetin iktidarı denetleyebildiği ve bu hükümlerin güvence altına metinler olduğunu anımsatan Gök, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İktidar partisinin MHP ortaklığıyla gerçekleştirilen iç tüzük değişliği Meclisimize karşı yapılmış bir darbedir. Demokrasimize ve hukukun üstünlüğüne karşı gerçekleştirilmiş bir darbedir. Tıpkı anayasa değişikliklerinde olduğu gibi halkın sesini kesen, muhalifleri göz altına alan, Türkiye'yi bir cendere içinde tutan bir yönetim anlayışı olarak parlamentoda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefetin sesini kesen, muhalefetin sesini kısan, muhalefetin yasama çalışmalarına etkin bir şekilde katılmasını önleyen, denetim olanaklarını ortadan kaldıran ve dolayısıyla iktidar partisinin çoğunluğunu denetimden ve muhalefetin çalışmalarından kurtarmayı amaçlayan bir değişiklik teklifidir."



İptalini istedikleri değişikliklerin özellikle grup önerilerinde sınırlanma getirdiğini ifade eden Gök, grup önerilerinin parlamentoda iktidarın dışında bulunan partilerin ya da iktidarın, Türkiye'nin güncel konularına ilişkin önerilerini dile getirdiği alanlar olduğunu kaydetti.