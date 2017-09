CHP Grup Başkanvekili Altay'dan 'tezkere' açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Altay, "Türkiye'ye yönelik terör örgütlerini kapsayan, terörle mücadeleyi esas alan, tehditlerini bertaraf etmeye yönelik içerikteyse tezkereye elbette destek vereceğiz." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Altay, Milli Eğitim Şura Yönetmeliğinin, şuraya katılımcıları belirleme tasarrufunu bakandan alıp bilimsel ölçülere bağlayarak değiştirilmesini ve çok acele şekilde Milli Eğitim Şurası'nın toplanması gerektiğini kaydetti.



Bakanlığa, hükümete ve AK Parti Genel Başkanı'na çağrı yaptığını dile getiren Altay, "Bu milletin vebalini almayın, eğitim gibi önemli bir konuyu siyasetin malzemesi yapmayın. Eğitim sistemini tesadüfler zincirine terk edemezsiniz." dedi.



Okulların bütçesinin bulunmadığını anımsatan Altay, özel okulların desteklenmesi yerine bu paranın, devlet okullarına bütçe yapmakla kullanılması gerektiğini ifade etti.



"ELİTAŞ'IN KULLANMA HAKKI YOK"



Altay, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın, TBMM Genel Kurulu'nun yarın saat 16.00'da Irak ve Suriye tezkeresinin görüşülmesi için olağanüstü toplanacağına yönelik açıklamasını da değerlendirdi.



Parlamentonun, yürütme organının tasallutunda, tahakkümünde olduğunun çok acı örneğini dün yaşadıklarını öne süren Altay, Meclis'in üç şekilde toplantıya çağrılabileceğini anımsattı.



Altay, Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve beşte bir milletvekilinin imzasıyla Meclis'in olağanüstü toplantıya çağrılabileceğini, Meclis Başkanı'nın da 7 gün içinde bu çağrıya uygun daveti yaptığını anlattı.



Elitaş'ın, dün tarih vererek Meclis'in toplanmasını istediğine işaret eden Altay, daha Meclis'e 110 imzalı başvuru gelmediğini, gelirse bile Meclis Başkanı'nın takdir ve tasarrufunu, Elitaş'ın kullanma hakkı olmadığını savundu.



Altay, şunları söyledi:



"TBMM Başkanı İsmail Kahraman, senin hukukunu, saygınlığını da ben mi savunmak zorundayım. Çok ayıp. Meclis Başkanı'nın uhdesindeki tasarrufun, bir siyasi parti tarafından kullanılması, TBMM'ye yapılmış en büyük saygısızlıktır. Gerekçe, kuzey Irak'ta yapılması öngörülen referandumla ilgili akıllarınca oraya gözdağı vermek. Tezkerenin 30 Ekim'e kadar zamanı var, daha 40 gün var. 1 Ekim'de Meclis zaten açılacak. Siyaseti, AK Parti'nin biraz daha ciddi, parlamentoya saygılı, ayakları yere basarak yapmasını tavsiye ediyoruz. Rahatsızlığımız, TBMM Başkanı'na ait yetkinin, AK Parti Grup Başkanvekili tarafından kullanılmasını, TBMM ve aziz milletimize saygının gereği olarak kabul etmiyoruz. Meclis, bölgede yaşanan her konuda her an toplanacak kabiliyete sahiptir ama TBMM'ye ait yetkiyi AK Parti'nin kullanması doğru değil."



"TSK'NIN ELİNİ GÜÇLENDİRECEKSE..."



TBMM Genel Kurulu'na gelecek olan tezkereye destek verip vermeyeceklerine ilişkin soruya Altay, şöyle yanıt verdi:



"Tezkere ne, görmedik. En sonki tezkereye, peşinen evet oyu vereceğimizi söylemiştim. Irak ve Suriye'de yaşananlar, AK Parti'nin 10 yıllık uyguladığı politikaların, vahim, trajik sonuçlarıdır. Tezkere, Türkiye'ye yönelik terör örgütlerini kapsayan, terörle mücadeleyi esas alan, Türkiye'ye yönelik terör tehditlerini bertaraf etmeye yönelik içerikteyse hiç şüpheniz olmasın elbette destek vereceğiz. Biz 2014'te bir tezkereye ret oyu verdik. O tezkere Suriye merkezi yönetimini direkt hedef alan, Suriye, Şam yönetimine savaş ilanı kapsamında bir tezkereydi, ret verdik. Bunun dışında Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesine imkan verecek, TSK'nın elini güçlendirecek tezkerelere CHP hep kabul oyu vermiştir zaten. Bu tezkereyi görmediğimiz, içeriğini bilmediğimiz için şu anda söyleyebileceğim; terörle mücadelede TSK'nın elini güçlendirecekse elbette evet deriz."



MGK'dan nasıl bir sonuç beklediğinin sorulması üzerine Altay, buradan bol bol esip gürleme çıkacağını, ciddi, tutarlı yaptırım konusunda endişelerinin bulunduğunu bildirdi.