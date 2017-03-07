CHP bile bir zihniyet devriminden geçebilir

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "CHP bile bir zihniyet devriminden geçebilir. Bu sistem onları milletin değerlerine, milletin maddi, manevi varlıklarına çok farklı yaklaşımını bile getirir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili, "Bazılarının iddia ettiği gibi, 'Türkiye otoriterleşecek, dikta rejimine gidecek, tek kişinin eline geçecek' böyle bir şey yok." dedi.



Şimşek, İlim Yayma Cemiyeti'ni ziyaretinde yaptığı konuşmada, yaklaşan referandumun Türkiye için önemine işaret etti.



Yönetimde istikrarın sağlanması gerektiğini, bu anlamda da referandumun önemli bir misyonu olduğunu aktaran Şimşek, cumhuriyet tarihi boyunca iktidar süresinin ortalama 18 ay olduğunu, oysaki yönetimlerin 5'er yıllığına göreve getirildiğini söyledi.



Yeni dönemde 5'er yıllık kesintisiz hizmet döneminin önünün açılacağını belirten Şimşek, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde millet olarak gideceksiniz aynı gün meclisi ve hükümeti, cumhurbaşkanını seçeceksiniz. Seçtiğiniz cumhurbaşkanının performansını beğenmezseniz 5 yıl sonra 'bitti' dersiniz. Hadi beğenseniz bile ikinci 5 yıldan sonra yok. Bazılarının iddia ettiği gibi, 'Türkiye otoriterleşecek, dikta rejimine gidecek, tek kişinin eline geçecek' böyle bir şey yok." dedi.



Bu sistemde iktidar olmak ve ülkeyi yönetmek isteyenlerin en az yüzde 50'nin üzerinde oy alması gerektiğine işaret eden Şimşek, şöyle konuştu:



"Bu sistem kutuplaşmayı değil, uzlaşmayı artırır. Bugünkü muhalif partilerin bile daha geniş kitleleri kucaklayabilmesinin önünü açar. CHP bile bir zihniyet devriminden geçebilir. Bu sistem onları milletin değerlerine, milletin maddi, manevi varlıklarına çok farklı yaklaşımını bile getirir. İş yapmak için memleketi ileriye taşıyabilmek için istikrar lazım. Bizim derdimiz 2 başlılık olmasın, ülkede istikrar bir düzen haline gelsin. Çünkü mevcut sistem krizlere gebe bir sistemdir. Bugün durum idare ediyor. Çünkü aynı partiden başbakan, aynı partiden gelen bir cumhurbaşkanı var. Önümüzdeki yıllarda düşünün ki cumhurbaşkanı ayrı telden, koalisyon hükümeti ayrı telden olsa sistem nasıl tıkanır? O yüzden bu sistem sürdürülebilir değildir."