CHP, Avrupa Konseyi'nde Türkiye'ye destek vermedi

AKPM Türkiye Delegasyonu Başkanı Küçükcan, AKPM'de Türkiye hakkında yapılan oylamaya dair, "Türkiye karşıtları bu oylamada hedeflerine ulaşamadılar. Hem Türkiye hem de Avrupa Konseyi kazandı." dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türkiye Delegasyonu Başkanı Talip Küçükcan, AKPM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'deki demokratik kurumların işleyişi ile ilgili acil bir tartışma istediler. Biz Türkiye delegasyonu olarak bunun zamanlamasının uygun olmadığını, Türkiye'de normalleşme sürecinin başladığını, Türkiye'nin bir taraftan PKK, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan FETÖ ile mücadele ettiğini, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasındaki tortuları ve kalıntıları tamir etmeye çalıştığını, dolayısıyla Türkiye'deki demokratik kültüre yönelik saldırıların önlenmesi konusunda önemli adımlar attığını ifade ettik." dedi.



Türkiye'deki gelişmelerin ve Türkiye'nin mücadele verdiği sorunların AKPM üyesi milletvekilleri tarafından bilindiğine değinen Küçükcan, şunları söyledi:



"Burada sadece şunu ifade etmekte yarar var. Bize çok farklı gruplar destek verdiler. Rasyonel bir tartışma yaptık. Türkiye karşıtları bu oylamada hedeflerine ulaşamadılar. Burada hem Türkiye hem de Avrupa Konseyi kazandı. Bunu ifade edelim çünkü Avrupa Konseyi'nin Türkiye üzerinde etkili olması için rasyonel ve yapıcı bir tartışmanın olması lazım. Bu acil gündem maddesi rasyonel değildi. Türkiye karşıtlarının başlattığı bir tartışma olacaktı. Biz onu önlemiş olduk."

OYLAMAYA KATILMAYAN CHP'Lİ ÜYELERE TEPKİ



Türkiye hakkında yapılan oylamaya Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) temsilen AKPM'de bulunan milletvekillerinin oy kullanmadığına işaret eden Küçükcan, "Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin bu konuda desteğini talep etmemize rağmen bu destek bize verilmedi ne yazıkki. Türkiye'yi bu kadar yakından ilgilendiren, Türkiye imajını olumsuz şekilde etkileyebilecek, Türkiye'nin izleme komitesine düşürülmesi ile ilgili bir sonuç doğurabilecek bir tartışmanın Genel Kurul oylamasında CHP üyelerinin oy vermediğini gördük." ifadelerini kullandı.