CHP alanlara iniyor

CHP, TBMM'de kabul edilen ve gelecek aylarda referanduma sunulması beklenen anayasa değişikliğine karşı alanlara iniyor.

CHP, TBMM'de kabul edilen ve gelecek aylarda referanduma sunulması beklenen Anayasa değişikliğine karşı alanlara iniyor.



AK Parti'nin 18 maddelik anayasa değişikliği teklifine karşı TBMM'de mücadele yürüten CHP, teklifin geçmesiyle rotayı referanduma çevirdi.



Yakın zamanda, partisinin 81 il başkanı ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle yaptığı toplantılarda, referandum ihtimaline karşı partisinin yol haritasını belirleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alanlara inmeye hazırlanıyor.



Bu süreçte, değişik illerde yapılacak toplantı ve mitinglerle, halkla buluşacak olan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bire bir temas kurmak için ev ve esnaf ziyaretleri de gerçekleştirecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar ile de bir araya gelecek.



Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve milletvekilleri de kendi bölgelerinde yoğun çalışmalara imza atacak.



Parti örgütleri de AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifine karşı çıkma gerekçelerini halka anlatmak için bir dizi çalışma yapacak. Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı hazırlanan çeşitli broşürleri pazarlarda, otobüs duraklarında, sokakta, metro istasyonlarının giriş ve çıkışlarında halka dağıtacak olan örgütler, ev ve iş yeri ziyaretleri gerçekleştirecek.

Mücadele sosyal medyadan da yürütülecek



CHP, söz konusu sistem değişikline karşı mücadelesini sosyal medya ve internet üzerinden de yürütecek.



Bu kapsamda, anamuhalefet partisi tarafından, seslendirmesini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vurgulu kısa film hazırlandı. İzmir Marşı'nın yeniden yorumlandığı 2 dakika 45 saniyelik film, 2D animasyon tekniğiyle yapıldı.



Cumhuriyet'in ilanından bugünlere yaşanan sürecin anlatıldığı filmde, son dönemdeki gelişmelere de atıfta bulunuldu.



Parti, sistem değişikliğine karşı çıkan, "Büyük Önder Atatürk" vurgulu çeşitli görseller ve kısa filmlerle, kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışacak.