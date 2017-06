Chicago’nun cinayet istatistikleri

2017 yılında toplam 250 kişinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü Chicago'da, ortalama her 2,3 saatte bir kişi silahla vuruluyor.

ABD’nin “suç başkenti” olarak nitelendirilen Chicago kentinde yaklaşık her 2,3 saatte bir kişi silahlı saldırıya uğrarken her 14 saatte bir kişi ise bu saldırılarda öldürülüyor.



Kentteki şiddet olayları alınan tüm tedbirlere rağmen ülke ortalamasının çok üzerinde seyrediyor. Chicago’daki suç istatistiklerini yayınlayan “heyjackass.com” sitesindeki verilere göre, 5 Haziran tarihine kadar 2017 yılında toplam bin 435 kişi silahlı saldırıya uğradı.



Silahlı saldırıya uğrayanlardan 250’si hayatını kaybederken, bin 185 kişi de yaralandı. Aynı dönemde kentte 14 kişi de ateşli silah kullanılmadan öldürüldü. Öldürülenlerin 240’ının erkek, 24’ünün ise kadın olduğu belirlendi.



Polis raporlarına dayanan veriler; kentte ortalama her 2,3 saatte bir kişi silahlı saldırıya uğradığını, her 14 saatte de bir kişi ateşli silahla öldürüldüğünü ortaya koydu.



Chicago’da 2017 yılının 1 Ocak-5 Haziran döneminde polisin müdahale ettiği olaylarda 6 kişi öldürüldü, 6 kişi de yaralandı.



Chicago’da geçen sene de toplam 4 bin 379 kişi silahlı saldırıya uğramış, bunlardan 717’si hayatını kaybetmiş, 3 bin 662’si de yaralanmıştı. Ayrıca kentte 2016 yılında toplam 86 kişi de ateşli silah kullanılmadan öldürülmüştü.