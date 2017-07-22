Chelsea'den Morata'ya 64,5 milyon avro

Kulüp kariyerindeki 188 maçın 78'inde sahaya ilk 11'de çıkan Alvaro Morata, 64,5 milyon avroyla Chelsea tarihinin en pahalı futbolcusu oldu.

Chelsea'nin teknik direktörlüğüne getirildiği 2016-2017 sezonunda İngiltere Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Antonio Conte'nin, ısrarla istediği İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata'nın transferi sonunda gerçekleşti.



Rus milyarder Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea, 24 yaşındaki golcü için Real Madrid'e 64,5 milyon avro bonservis bedelinin yanında eğer Morata belirlenen hedefleri karşılarsa 13,5 milyon avro daha ödeyecek. Böylece İspanyol futbolcunun Chelsea'ye toplam maliyeti 78 milyon avroyu bulacak. Morata bu bonservis bedeliyle 2011'de Liverpool'dan 58,5 milyon avroya alınan Fernando Torres'i geçerek Londra kulübünün tarihindeki en pahalı futbolcu olmayı başardı.



Morata ayrıca Torres, Gaizka Mendieta (48 milyon avro), Juan Mata (44,7 milyon avro), David Villa ve Javi Martinez'in (40 milyon avro) önünde en yüksek bonservise sahip İspanyol futbolcu unvanını da aldı.



Fakat İspanyol futbolcu için yapılan ödemenin büyüklüğü, soru işaretlerini de yanında getirdi. Çünkü Morata, modern futbol için genç sayılmayacak bir yaşa (24) gelmesine karşın istikrarlı bir ilk 11 oyuncusuna dönüşemedi.



Real Madrid'in A takımında 95, iki sezon oynadığı Juventus'ta 93 olmak üzere 188 maça çıkan Morata, bunların 78'inde ilk 11'e girebildi. İlk 11'de forma giyme oranı yüzde 41,5 olan Morata, 188 karşılaşmada 58 gol kaydetti.



YILDIZI, AVRUPA 19 YAŞ ALTI ŞAMPİYONASI'NDA PARLADI



Profesyonelliğe, Atletico Madrid ve Getafe'den sonra altyapısına girdiği Real Madrid'de, 2010 yılında adım atan Morata, aralık ayında ilk kez A takım formasını giydi.



Morata, İspanya'nın şampiyon, kendisinin de 6 kez fileleri havalandırarak gol kralı olduğu 2011 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine topladı. Futbolcu, 2013 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda da hem kupa hem de gol krallığı sevinci yaşadı.



Juventus, Real Madrid A Takımı kadrosunda geçirdiği bir sezonun ardından Morata'yı, 2014 yazında 20 milyon avro karşılığında transfer etti. İtalyan ekibinin 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmasında önemli katkısı bulunan Morata, sonraki sezonda da Juventus'ta oynadı.



Milli takımındaki ilk golünü, Cüneyt Çakır'ın yönettiği 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2016) Elemeleri C Grubu maçında Ukrayna'ya atan Morata, EURO 2016 finallerinde, 3'er golle Galli Gareth Bale ile grup aşamasının en skoreri unvanını paylaştı.



Morata, İspanya'nın son 16 turunda İtalya'ya elenmesi sonrası sözleşmesindeki madde doğrultusunda, 30 milyon avroya Real Madrid'e geri döndü. İspanyol santrfor, Juventus'taki kadar ilk 11'de şans bulamasa da 20 golle kariyerinin en skorer sezonunu geçirdi.