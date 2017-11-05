Chelsea, MANU'yu tek golle geçti
İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren iki takımı karşı karşıya getiren maçta Chelsea, sahasında Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.
Ligin 11. haftasında Chelsea, Stamford Bridge Stadı'nda Manchester United'ı ağırladı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 55. dakikasında rakip fileleri havalandıran İspanyol forvet Alvaro Morata, Chelsea'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi.
Art arda 3. galibiyetini alan Chelsea, 22 puanla 4. sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan 23 puanlı Manchester United'ın lider Manchester City ile arasındaki fark ise 8'e çıktı.