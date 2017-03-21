Chedjou'dan transfer sinyali

Galatasaray'ın Kamerunlu futbolcusu Chedjou, İngiliz ekibi Southampton ile irtibata geçtiğini belirterek, sezon sonunda takımdan ayrılabileceğini bildirdi.

Fransız SFR Sport televizon kanalına konuşan Chedjou, "Galatasaray ile sözleşmem haziran sonunda bitiyor. Haziranda maceram sona eriyor. Umarım bundan sonrası benim için yeni bir sıçrama olur." dedi.



Şu ana kadar Galatasaraylı yöneticilerin kendisine bir şey söylemediğini aktaran 31 yaşındaki oyuncu, "Bunun bir çeşit cezalandırma olduğunu düşünüyorum. Fransız kulüpleriyle değil ama İngiliz kulüpleriyle iletişimim var. Southampton ile kontağa geçtim." ifadelerini kullandı.



Ayrıca bir ay boyunca tek başına antrenmana çıktığını hatırlatan Chedjou, kendi iradesi dışında kar yağışından dolayı Türkiye'ye gelemediği için böyle bir ceza aldığını öne sürdü.