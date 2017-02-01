Doğubayazıt Cezaevine patlayıcı atıldı iddiasına valilikten yalanlama

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki cezaevine el yapımı patlayıcı atıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki cezaevine el yapımı patlayıcı atıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı" başlıklı bir haber yayımlandığı belirtildi.



"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Doğubayazıt Cezaevine el yapımı patlayıcı atıldı' başlıklı haber tamamen uydurma, gerçek dışı ve hayal ürünüdür" denilen açıklamada, ilgisiz fotoğraflarla bu asılsız haberi yapan muhabirin, "yalan haberciliğin hesabını yargıya vereceği" belirtildi.