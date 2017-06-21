Cezaevi iftarında nikah sürprizi

İnebolu M-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu iftarında, infaz koruma memuru ile sağlık memurunun nikahı kıyıldı.

İnebolu'da, cezaevi personeli için düzenlenen iftar programında infaz koruma memuru ile sağlık memurunun nikahı kıyıldı



İnebolu M-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tarafından öğretmenevinde iftar programı düzenlendi.



Cezaevi vaizi tarafından ramazan ayı ve oruç ile ilgili vaaz verildikten sonra Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.



İftarın ardından infaz koruma memuru İsa Tiyek ve sağlık memuru Nihal Kaş damatlık ve gelinlikle salona girince şaşkınlık yaşandı. İnebolu Belediyesi nikah memuru tarafından, arkadaşlarının şahitliğinde çiftin nikahı kıyıldı.



Törende konuşan Cezaevi Müdürü Sami Öztemel, iftar programına katılan kurum personeline teşekkür etti.



Genç çiftle birlikte böyle bir sürpriz hazırladıklarını söyleyen Öztemel, "Genç kardeşlerimizin en mutlu anına hep birlikte şahitlik ettik. Ben kendilerini tebrik ediyorum, mutluluklar diliyorum." dedi.



Damat İsa Tiyek de konuşmasında, bu sürprizi hazırlamalarında kendilerine destek olan cezaevi yönetimine teşekkür etti.



Çok mutlu olduğunu kaydeden Tiyek, farklı bir nikah kıymak için böyle bir sürpriz düzenlediklerini belirtti.



