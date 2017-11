Çevre ve Şehircilik Bakanlığına personel alımı

Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında boş bulunan 20 müfettiş yardımcısı kadrosuna yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre atama yapılacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere 20 müfettiş yardımcısı alınacak.



Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında boş bulunan toplam 20 müfettiş yardımcısı kadrosuna yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre, üniversitelerin mimarlık, mühendislik, mimarlık-mühendislik, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin veya bunlara denkliği belgelenmiş yerli veya yabancı yükseköğretim kurumlarının inşaat mühendisliği (4), mimarlık (2), çevre mühendisliği (2), şehir ve bölge planlama (2), hukuk (3), iktisat (3), işletme (2) ve maliye (2) bölümlerinden mezun olanlardan, her bölüm için ayrılan ve açıklanan sayıda personel alımı gerçekleştirilecek.



Yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşacak yarışma sınavının yazılı bölümünü kazananlar, tarihi ve yeri daha sonra bildirilecek sözlü sınava tabi tutulacak.



Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından A grubu kadrolar için 2017 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde yazılı şartları taşımaları, sağlık durumlarının her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olması, müfettişlik görevini yapmasına engel olabilecek hastalığı veya sakatlığı bulunmaması ve sınavın yapılacağı 2017 yılının, ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.



Yazılı sınava KPSS puanı başarı sıralaması esas alınarak her bölüm mezunları için ayrılan müfettiş yardımcısı kontenjanının 20 katı kadar aday çağrılacak.



Sınava katılmak için başvurular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan başvuru formu ve gerekli diğer belgelerle 22 Kasım Çarşamba günü mesai bitimine kadar Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına şahsen ya da postayla yapılacak.



Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konu grubundan alınan notun 100 tam puan üzerinden 60'tan ve bu notlar ortalamasının 70'ten, yabancı dil notunun ise 50'den aşağı olmaması gerekiyor. Sözlü sınav notunun ise 70'ten aşağı olmaması şartı aranıyor. Sınav sonucu, yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalaması alınarak saptanacak. Notlarının eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olanlara sıralamada öncelik verilecek.