"Cevabımızı en ağır şekilde vereceğiz"

Başbakan Yıldırım, "Bakanımız Sayan'a yapılan muamele asla kabul edilemez. Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir" dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde vatandaşlara hitap etti.



Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde, yeri gelince bize demokrasi dersi verenlerin diktatörce uygulamalarını hep birlikte izliyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri her nedense vatandaşlarımızla, gurbetçilerimizle, memleket sevdalılarıyla buluşmamızdan rahatsız oluyor ve buna yasaklar getiriyorlar. Açık açık buradan söylüyorum, siz bunu yapmakla 'hayır' kampanyasına destek oluyorsunuz." diye konuştu.



"ASLA ENGEL OLAMAYACAKSINIZ"



Yıldırım, "Terör örgütleri, FETÖ, PKK yandaşları, Avrupa'da elini kolunu sallayarak gezecek, her türlü propagandayı yapacak, gıkın çıkmayacak; Türkiye'den bakanlar gidince, milletvekilleri gidince onlara izin vermeyeceksin. Yok böyle yağma, ne yaparsanız yapın vatandaşlarımızla buluşmamıza asla engel olamayacaksınız." dedi.



"CEVABINI EN AĞIR ŞEKİLDE VERECEKTİR"



Başbakan Yıldırım, "Dün Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan'a yapılan muamele asla kabul edilemez. Hollanda, bütün uluslararası diplomatik kuralları hiçe sayarak bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş ve ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Şunu herkes bilmelidir, Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir ve bir daha ülkemize, vatandaşlarımıza karşı buna benzer aymaz hareketlerin olmaması için gereken neyse yapılacaktır." diye konuştu.





