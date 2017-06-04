Çeşmeden su getirmek isterken otomobil su altında kaldı

Kastamonu'da "güzel çay demlemek" için yol kenarındaki çeşmeye otomobille su getirmek için giden kişi, aniden bastıran sağanak nedeniyle oluşan sel sularından kaçarken, araç suya gömüldü.

Kastamonu'da çay yapmak için çeşmeden su getirmek isteyen bir kişinin kullandığı otomobil, meydana gelen sel nedeniyle su altında kaldı.



Alınan bilgiye göre, Araç karayolu Kanlıgöl mevkisinde iş yerinde çay demlemek isteyen Alper Tunç, arkadaşı Hüseyin Yeni'yi, suyu kireçsiz olduğu için İhsangazi yol ayrımındaki çeşmeye su almaya gönderdi.



Tunç'a ait 37 AS 370 plakalı otomobil ile çeşmenin yanına gelen Yeni, su doldurmaya başladığı sırada aniden sağanak başladı. Dağın yamaçlarından gelen selle bir anda çeşmenin etrafı suyla dolarken Yeni, aracı çalıştırmak istedi. Araç çalışmayınca Yeni, bölgeden uzaklaşarak yardım bekledi, otomobil ise su altında kaldı.



O sırada yoldan geçen bir vatandaş, aracı suya gömülü olarak görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans sevk edildi.



Arkadaşı gelmeyince ve çeşmenin bulunduğu yöne ambulansın gittiğini görünce olaydan haberdar olan Tunç, arkadaşının durumunun iyi olduğunu öğrenmesinin ardından köyden, sudan aracını çıkarmak için traktör istedi.



Traktöre bağlı halatı Tunç, suda yüzerek otomobiline bağladı. Uzun uğraşlar sonucu otomobil sudan çıkarıldı.



"BURANIN SUYUNDAN ÇAY GÜZEL OLUYOR DİYE..."



Otomobilin sahibi Alper Tunç, gazetecilere olayı şöyle anlattı:



"Hüseyin abiyi suya yolladık. Buranın suyu kireçsiz, buranın suyundan çay güzel oluyor diye. Hüseyin abi su şişelerini doldururken yağmur başladı. Şimşek falan çakınca biz korktuk. Hüseyin abinin başına bir şey geldi mi diye düşündük. Telefonla aradık ancak kapalıydı. Daha sonra biz ambulansın geçtiğini gördük. Yolda kaza oldu sandık, meğer bizim arabaymış. Telefonuna ulaşamayınca merak edip geldik. Geldiğimizde otomobilin suya gömülü olduğunu gördük. Köyden traktör çağırdık. Bu sayede otomobili kurtardık."