Çernobil'de korkutan yangın

Ukrayna'da 31 yıl önce dünyanın en büyük nükleer felaketinin yaşandığı Çernobil'deki kapalı bölgede ormanlık alanda yangın çıktı.

Ukrayna'da nükleer felaketin yaşandığı Çernobil'deki girişe kapalı bölgede ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.



Ukrayna Olağanüstü Haller Servisinden yapılan yazılı açıklamada, Çernobil'in Lubyanska bölgesindeki ormanda dün öğle saatlerinde çıkan yangının henüz söndürülemediği bildirildi.



Açıklamada, yangının görüldüğü alanın dün geceden bu yana yürütülen söndürme çalışmalarıyla 25 hektardan 12 hektara düşürüldüğü kaydedildi.



Ayrıca çalışmalarda görev alan itfaiyeci sayısının artırıldığı belirtilen açıklamada, Mi-8 tipi bir helikopter ile An-32P model iki uçağın da ekiplere destek verdiği ifade edildi.



Ukrayna Olağanüstü Haller Servisi Sözcüsü Viktoriya Ruban, 112 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, bölgede radyasyon oranında artış olmadığını söyledi.



Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Ruban, "Görevliler çalışmalarını sürdürüyor. Çernobil Nükleer Santrali'ni tehdit eden bir durum yok. Şu anda yangının yayıldığı alan santral tarafına doğru gitmiyor." dedi.



Havadan keşif çalışmalarının yapıldığını bildiren Ruban, "Radyasyonda yükselme kaydedilmedi." ifadesini kullandı.



ÇERNOBİL FACİASI



Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre mesafedei Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da bir deneme esnasında kaza meydana gelmiş ve patlama olmuştu.



Havaya yayılan nükleer bulut, bölgede ve dünya genelinde milyonlarca canlıya zarar vermiş, kanser vakalarında artış görülmüştü.



Açığa çıkan zehirli bulut başta Ukrayna ve Belarus olmak üzere Rusya ve Avrupa'nın bir kısmını etkilemişti. Zehirli bulutlar 10 gün içinde ABD, Kanada ve Japonya'ya kadar ulaşmıştı.