Çeri domates üreticisine kazandırıyor

Türkiye'nin domates üretim merkezlerinden Mersin’in Erdemli ilçesinde yetiştirilen çeri cinsi domateslerin kilogram fiyatının tarlada 4 lira olması çiftçileri sevindirdi.

Erdemli Ziraat Odası (EZO) Meclis Başkan Vekili Ahmet Çalışkaner, ilçeye bağlı Kayacı Mahallesi'nde çeri domates yetiştiren üreticileri ziyaret ederek, üretim ve satışlar hakkında bilgi aldı.



Çalışkaner, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, çeri domatese olan ilginin son yıllarda arttığını belirterek, özellikle yaz dönemlerinde turistik bölgelerdeki otellerin yoğun talepte bulunduğunu söyledi.



Çeri domatesin pazar sorunu yaşamadığının altını çizen Çalışkaner, şöyle devam etti:



"İç piyasada ve ihracatta hiçbir zaman pazar sorunu olmayan çeri domatesinin üretiminde hiçbir ilaç kullanmıyor. Bu ürün çiftçileri de sevindiriyor. Kayacı Mahallesi'nde bin 500 dönüm arazide domates üreticiliği yapılıyor. Bunun 300 dönümünde çeri domatesi üreticiliği yapılmakta. Normal domatesin kilosu 1 liradan satılırken, çeri domates 4 liradan alıcı buluyor. İnşallah diğer üreticilerimiz de tercih sebebi olan çeri domatesin üreticiliğine geçer ve çiftçilerimiz daha çok kazanır."



Üreticilerden İlker Gezer de normal domatesten 4 kat daha fazla paraya satılan çeri domatesinin kendilerine iyi kazanç sağladığını aktararak, "Benim geçimim domates üreticiliğine bağlı. Her yıl 5 dönüm serada domates üreticiliği yapıyorum. Daha önceleri serada normal domates üretiyordum ve masrafımı zor karşılıyordum. Bu yıl 2 dönüm serada denemek üzere domatesin çeri çeşidini diktim. Farklı aroması nedeniyle çeri domatesin taliplisi çok. Ben alternatif olarak başladığım çeri domatesi üreticiliğinden çok şükür iyi kazanıyorum." dedi.