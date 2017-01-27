Cerablus Haleplilerin sığınağı oldu

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek huzur ve güvenliğe kavuşan Cerablus, abluka altından çıkarılan Haleplilerin de sığınağı oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütlerinden temizlenerek huzura ve güvenliğe kavuşan Cerablus'ta kurulan çadır kent, abluka altından kurtulan bin 200 Halepli'nin sığınağı oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve Koalisyon Hava Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyinde terör tehditlerine karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Cerablus, güvenlik tehdidi yaşayan ülke genelindeki mazlumların buluşma merkezi haline geldi.



Harekat öncesinde nüfusu 3 bin 500'e kadar gerileyen Halep'in Cerablus ilçesi, Türkiye'den ve Suriye'nin farklı bölgelerinden gelen göçlerle kısa zamanda 30 bini geçti.



Cerablus'a gelen mazlumlar, inşaatlarda ve kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda Türkiye'nin sağladığı yardımlarla hayata tutunmaya çalışıyor. Cerablus halkı, son olarak abluka altından kurtarılan Haleplilere kucak açtı.



"BURASI MAZLUM HALKIN SIĞINAĞI OLDU"



Cerablus Meclisince Türkiye'den gönderilen yardımlarla eski stadyumda kurulan çadır kent, konuklarını ağırlamaya başladı. Aralarında kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin bulunduğu Halepliler, 18 hangar çadırdan oluşan çadır kentte barınarak, huzura ve güvenliğe kavuşmanın sevincini yaşıyor.



Çadır kent müdürü İbrahim Haddad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin destekleriyle kurulan çadır kentte 18 hangar çadırın bulunduğunu söyledi.



Çadırlarda bin 200 kişinin kaldığını aktaran Haddad, "Burası mazlum halkın sığınağı oldu. Buraya genellikle Halep merkezinden gelen insanları kabul ettik. Şu an yatak ve soba gibi bazı ihtiyaçlarımız var ama inşallah onu da kısa zamanda temin edeceğiz." diye konuştu.



"TÜRKİYE'NİN DESTEKLERİ UNUTULAMAZ"



Çadır kentte kalan Halepli Mustafa Ahmed de abluka sırasında 2 çocuğunu kaybettiğini belirterek, ailesini kurtarabilmek için Cerablus'a geldiklerini söyledi.



İmkanların kısıtlı olmasına rağmen güvenli bir ortama kavuştukları için şükrettiklerini dile getiren Ahmed, "Cerablus'un bu hale gelmesinde Türkiye'nin destekleri unutulamaz. Allah Türkiye'den razı olsun. Burada güvenle yaşıyoruz. Ölüm korkusu hissetmeden hayatımıza devam edebilmek bizim için çok değerli. Allah herkesten razı olsun. Burada yeni bir hayat kuracağız inşallah." dedi.