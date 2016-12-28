Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından "dolandırıcılık" uyarısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bazı kimselerin, cep telefonlarına, "Devlet destekli hibe kredisi başvuruları başlamıştır." türü mesajlara karşı vatandaşları uyardı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca, bazı kimselerin, cep telefonlarına "Devlet destekli hibe kredisi başvuruları başlamıştır. Belirtilen telefonu arayarak başvuru yapabilirsiniz" şeklinde mesaj gönderildiği ancak Bakanlığın bu tür uygulamaları olmadığı, vatandaşların dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda Bakanlığın şikayet hattına yapılan ihbarlarda, bazı kötü niyetli kişilerin telefonla vatandaşları arayarak kendilerini yetkili olarak tanıttıklarını ve "Son model akıllı telefon kazandıklarını" belirtip, hesaplarına bir miktar para yatırarak telefona sahip olacaklarını söylediklerini aktardıkları bildirildi.





