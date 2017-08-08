Cep telefonuna ekstra bandrol ücreti

Sanayi işletmelerinden 1 Temmuz itibarıyla TRT enerji payının kaldırılmasının ardından kurumun gelir kayıplarının kısmen telafisi amacıyla cep telefonu ve tunerli bilgisayar bandrol ücretlerinde değişikliğe gidildi.

Sanayi işletmelerinden 1 Temmuz itibarıyla TRT enerji payının kaldırılmasının ardından kurumun gelir kayıplarının kısmen telafisi amacıyla cep telefonu ve tunerli bilgisayar bandrol ücretlerinde değişikliğe gidildi. Buna göre, cep telefonlarında matrahı oluşturan üretim veya ithalat rakamlarından daha önce yüzde 6 alınan bandrol ücretine yüzde 4 ilave yapıldı.



Alınan bilgiye göre, 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmeleri, 1 Temmuz 2017'den itibaren TRT enerji payı ödemeyecek.



Bu düzenleme, Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdülhamid başta olmak üzere dikkat çeken yapımlara imza atan, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yürütülen Türkiye aleyhindeki kampanyalar artarken yurt dışına yayın yapan kanallarıyla önemli bir misyon üstlenen TRT'nin "enerji payı gelirlerinde" yaklaşık yüzde 47'lik gelir kaybına yol açtı.



Çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak adına en çok izlenen kanallardan olan TRT Çocuk'a da reklam almayan kamu yayıncısı TRT'nin gelir kayıplarının kısmen telafisi amacıyla cep telefonu bandrol ücretlerinde değişikliğe gidildi.



Resmi Gazete'de yayımlanan "3093 Sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" ile cep telefonlarında matrahı oluşturan üretim veya ithalat rakamlarından daha önce yüzde 6 alınan bandrol ücretine yüzde 4 ilave yapıldı.



Bu düzenleme öncesi tüketiciye KDV ve ÖTV dahil bin liraya mal olan cep telefonlarına 38 lira 40 kuruş bandrol ücreti yansıyordu. Yeni düzenlemeyle bin liralık bir cep telefonuna 25 lira 55 kuruş ek bandrol ücreti gelirken, tunerli bilgisayarlardan alınan bandrol ücreti ise yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürüldü.