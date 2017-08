Central Park'ta 2 ton fil dişi imha edildi

ABD'nin New York şehrinde ele geçirilen yaklaşık 2 ton fil dişi, Central Park'ta imha edildi.

Yaban Hayatı Koruma Derneği, ünlü mücevher markası Tiffany & Co. ve çevreci aktivistler tarafından kaçak avlanma ve fil dişi ticaretinin önlenmesi amacıyla Central Park'ta bir etkinlik düzenlendi.



Etkinlikte, yaklaşık 2 ton fil dişi ve fil dişinden yapılan biblo, heykel ve takı gibi ürünler imha edildi.



İmha edilen fil dişi ve fil dişinden yapılan ürünlerin yaklaşık 8,5 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.



Yetkililer, ABD'deki en büyük fil dişi pazarının New York olduğunu belirtiyor.