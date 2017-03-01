CENTCOM, SDG'lilerin fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabında, terör örgütü PYD/PKK'nın başını çektiği SDG'nin şemsiyesi altındaki küçük yaştaki kızlarla ilgili yeni fotoğraflar paylaşıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabında, terör örgütü PYD/PKK'nın başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) şemsiyesi altında küçük yaşlarda istihdam edilen kızlarla ilgili yeni fotoğraflar paylaşıldı.



CENTCOM'un geçen hafta sonunda Twitter'dan paylaştığı ve Suriye'nin kuzeyinde dağıtılan silahların "küçük yaşlardaki savaşçılara" da verildiğini gösteren fotoğraflar tartışmalara neden olmuştu. Buna rağmen komutanlık, bugün yine sosyal medyadaki paylaşımında, silah eğitimine tabi tutulan ve yaşları 15 civarında olan kızların fotoğrafları ile "savaşmaya hazırlar" mesajına yer verdi.



Komutanlık, yine yaşları 15 civarında olan üniformalı üç kız çocuğunun fotoğrafını ise "yoğun istek üzerine DEAŞ karşıtı mücadelenin kadın savaşçılarının fotoğrafları" mesajıyla paylaştı.



PENTAGON SÖZCÜSÜ DAVİS: SAVAŞMANIN YAŞI YOKTUR



Konu, ABD Savunma Bakanlığında (Pentagon) gündeme getirilmiş ve yöneltilen sorulara Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, "Savaşmanın yaşı yoktur. Hedef almamız bakımından elinde silah bulunduran herkes tehdittir." yanıtını vermişti.



CENTCOM, yazılı bir açıklama ile ABD'nin silahlı çatışma kanunlarına ve insan haklarına riayet ettiğini belirtmişse de bir savunma yetkilisi, ABD'nin Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın başını çektiği gruplara verdiği silah ve mühimmat desteğine karşı istihdam edilen savaşçıların yaşlarıyla ilgili şart koşmadığını söylemişti.



Ayrıca yetkili, küçük yaşlarda savaşa sürüklenmenin kültürel yapıdan da kaynaklanmış olabileceğini dile getirerek, bu durumun şaşırtıcı olmadığını savunmuştu.