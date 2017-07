Cenk Tosun ve Caner Erkin'in gözü şampiyonlukta

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, Avrupa'da oynama hayali olduğunu ancak siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman'ın şu anda ayrılmasını isteyeceğini düşünmediğini söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Beşiktaşlı oyuncular Cenk Tosun ve Caner Erkin, medya mensuplarının sorularını yanıtladı.



Cenk Tosun, Beşiktaş'ta üçüncü sezonunu geçirdiğini ve iki sene daha kontratı bulunduğunu dile getirerek, "Hedeflerim arasında Avrupa'da oynamak var. Kulübe faydalı bir teklif geldiğinde başkanla görüşürüm. Şu anda forvette Mustafa Pektemek ile ben varım. Başkan şu anda ayrılmamı istemez herhalde." diye konuştu.



Geçen sezon kariyerinin en verimli dönemini geçirdiğini belirten Cenk, "Toplam 24 gol atarak en verimli sezonumu geçirdim. Bu sezon da şampiyonluk en büyük hedefimiz. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak da hedeflerimiz arasında. Kendi rekorumu kırmak ve her sene üstüne koyarak takıma faydalı olmak istiyorum. Gol krallığını geçen sezon son haftalarda kaybettim ama bu sezon kazanmak için elimden geleni yapacağım." diye görüşlerini aktardı.



Siyah-beyazlı takımdaki forvet arayışlarını da değerlendiren golcü oyuncu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Forvet arayışının olması normal. Üç kulvarda oynayacağız. Ben kendime güveniyorum ve bunu da sahada hocama göstermek istiyorum. Rekabet olması için iyi forvetler alınması gerekiyor. Son iki sezonda 42'şer maç oynadım. Gelecek sezon da ilk 11'de oynamak için her şeyi yapacağım."



Teknik Direktör Şenol Güneş'in mükemmeliyetçi yapısının kendilerini daha çok konsantre ettiğini vurgulayan Cenk Tosun, "Hocamız mükemmeliyetçi bir karaktere sahip. Göze hoş gelen futbol oynuyoruz. Daha da iyi oynamamızı istiyor. Onun da hedefleri var. Hocamızın böyle olması bizi de daha çok konsantre ediyor. En iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Cenk Tosun ayrıca, Çin ve İspanya'da yapılacak kampların ardından Süper Kupa maçına kadar yüzde 100 hazır olacaklarını söyledi.



CANER ERKİN: ARDA'NIN TERCİHİNE SAYGI DUYMAK LAZIM



Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin, Arda Turan'ın A Milli Takım'ı bırakmasını değerlendirdi.



Bir basın mensubunun Arda Turan ile ilgili sorusuna Caner Erkin, "Arda bizim kardeşimiz. Kendi tercihine saygı duymak lazım. Senelerce milli takıma emek verdi. Hala Barcelona'da Türkiye'yi temsil ediyor. Talihsiz bir olay yaşandı ve üstünde durmanın anlamı yok. O farklı bir karakter." şeklinde cevap verdi.



Geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından forma giyemeyen tecrübeli oyuncu, son haftalarda oynamak istemesine rağmen Şenol Güneş'in izin vermediğini ve hocasının haklı çıktığını söyledi.



Caner Erkin, "Kolay bir sakatlık değildi. Zor bir süreç geçirdim ama son haftalarda çok oynamak istedim. Sabırsızdım fakat hocam beni frenledi. İyi ki de oynamama izin vermemiş. Farklı bir durum olsa belki nüksedebilirdi. Hocama iyi ki güvenmişim. Şu anda daha güzel bir şekilde futbola döndüm." şeklinde konuştu.



Takıma dönmesinin ardından Adriano Correia ile birlikte yeniden rekabete gireceğini söyleyen Caner Erkin, şunları kaydetti:



"Geçen sezon geldiğimde de Adriano vardı, şimdi yine var. Güzel bir rekabet olacak. Onbirde oynayacağıma inanıyorum. Buna hocamız karar verecek. Sahada olmak için her şeyimizi vereceğiz. Alternatifli bir takımız. Kimi ön tarafta kullanacağına hoca karar verecek. Artık hocamız bizi, biz de onu tanıyoruz. Kimin nerede oynayacağını hoca daha iyi bilir."



Beşiktaş'ın kadro sıkıntısı yaşamadığına dikkati çeken deneyimli futbolcu, "Takımın güçlenmesi için takviye yapılırsa, bizim için daha iyi olur. Yine aynı kadroyuz ve şampiyon olabiliriz. Pepe'nin gelmesiyle de daha güçlü bir takım olur ve yine şampiyonluğu göğüsleriz. Bütün takımlar kuvvetleniyor. Bizim daha da kuvvetli olmamız lazım. Hocamız daha iyi olmamızı istiyor. Kalitemizi üst seviyeye çekmemiz gerekiyor ve hoca da bunun için gerekli çalışmaları yaptırıyor." ifadelerini kullandı.



Siyah-beyazlı takımı tercih ettiği için çok mutlu olduğunu da söyleyen Caner, "Galatasaray ve Fenerbahçe'de de oynadım. Inter'de talihsiz bir olay yaşadım ve burayı tercih ettim. Hocam ve camia tarafından daha çok isteniyordum. Beşiktaş'ı tercih ettiğim için de çok mutluyum. Kafamda soru işareti yok. Bu camiada mutlu olmaya devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.