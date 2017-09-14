Cenk Tosun'un golü haftanın en iyisine aday

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun'un golü, haftanın en iyisine aday gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Beşiktaş'ın milli oyuncusu Cenk Tosun'un golü, haftanın en iyisine aday gösterildi.



UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 yendiği maçta takımının ikinci golüne imza atan Cenk Tosun, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.



Barcelona'dan Lionel Messi, Chelsea'den Pedro Rodriguez, Borussia Dortmund'dan Andriy Yarmolenko ve Tottenham'dan Harry Kane, Cenk Tosun'un aynı kategorideki rakipleri arasında yer aldı.