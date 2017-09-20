Cenk Tosun, Fenerbahçe karşısında ilk peşinde

Beşiktaş'ın son 2 sezonda hücumdaki en etkili ismi olan Cenk Tosun, takımının Süper Lig'de 23 Eylül Cumartesi günü konuk olacağı Fenerbahçe karşısında ilki gerçekleştirmeye çalışacak.

Süper Lig kariyerine 2010-2011 sezonunda Gaziantepspor formasıyla başlayan Cenk Tosun, Beşiktaş dönemi dahil olmak üzere 8 sezonda ligde mücadele eden ekiplerden sadece Fenerbahçe'ye gol atma başarısı gösteremedi.



Siyah-beyazlı futbolcu, ligin yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor ve Göztepe hariç ligde bu sezon mücadele eden diğer 14 takıma gol atma başarısı gösterdi. Bu iki takım, Cenk Tosun'un Türkiye kariyerinde Süper Lig'de yer alamamıştı.



679 DAKİKALIK HASRET



Cenk Tosun, Gaziantepspor ve Beşiktaş takımlarında 8 sezonda Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında 11 kez forma giydi.



Bu 11 karşılaşmada 679 dakika süre alan siyah-beyazlı futbolcu, fileleri havalandırmayı başaramadı.



GALİBİYET SEVİNCİNİ BİR KEZ YAŞAYABİLDİ



Siyah-beyazlı oyuncu, gol yollarında etkisiz kaldığı Fenerbahçe maçlarında galibiyet sevincini de bir kez yaşayabildi.



Gaziantepspor ve Beşiktaş, Cenk Tosun'un görev aldığı Fenerbahçe karşılaşmalarında galibiyet şansını az yakaladı. Cenk Tosun'un ilk takımı Gaziantepspor, bu oyuncunun forma giydiği 7 karşılaşmada sarı-lacivertli ekibe mağlup oldu.



Cenk, 4 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısında sadece bir kez galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı forma altında 2014-2015'te Fenerbahçe ile oynanan derbi maçlarında şans bulamayan Cenk, 2015-2016'da hem ilk derbi heyecanını yaşadı hem de tek galibiyet sevincine ulaştı.





