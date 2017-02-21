Cenk Tosun, Beşiktaş'a ilki yaşatacak

Spor Toto Süper Lig'de 16 golle gol krallığı yarışında önde yer alan Beşiktaşlı futbolcu, sezon sonundada zirvede kalırsa siyah-beyazlı takıma bir ilki yaşatacak.

Spor Toto Süper Lig'de 47 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş'a hücumda büyük destek veren Cenk Tosun, sezon sonunda gol kralı olması halinde siyah-beyazlı takımda bir ilki gerçekleştirecek.



Ligde 21 haftanın ardından 16 golle gol krallığı yarışında ilk sırada yer alan Cenk, sezon sonunda da zirvede kalmak için kalan maçları değerlendirmeye çalışacak. Takımının puan farkını yakaladığı gibi gol sayısında da rakipleriyle arayı açmaya başlayan Cenk Tosun, gol kralı olduğu takdirde Beşiktaş'ın, ilk defa üst üste iki kez gol kralı oyuncu çıkarmasını sağlayacak.



SON 4 SEZONUN EN GOLCÜ YERLİ OYUNCUSU OLMAYA ÇOK YAKIN



Ligdeki son 8 maçında 9 gol atan ve performansını giderek artıran siyah-beyazlı oyuncu, kalan maçlarda atacağı gol veya gollerle de son 4 sezonun en etkili yerli oyuncusu olmaya çok yaklaştı.



Şu ana dek 16 gol sevinci yaşayan Cenk Tosun, takımının ligin 22. haftasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmada atağı bir golle son 4 sezondaki en golcü oyuncu olacak. 2013-2014 ve 2014-2015'te Burak Yılmaz 16'şar gol atarken, geçen sezon Deniz Kadah, Muhammet Demir ve Selçuk İnan, 11'er golle 2015-2016'nın en golcü yerli oyuncular oldu. A Milli Takım forması giyen Cenk, böylece 16 golün üstüne çıkarak son dönemlerin en etkili yerli oyuncusu durumuna gelecek.



Cenk Tosun, kalan 13 haftada 9 gol attığı takdirde son 5 sezonun en etkili yerli oyuncusu unvanını da yakalayacak.