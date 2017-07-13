Cengiz Ünder Roma yolcusu

Roma Kulübü, sosyal medyadan Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu Cengiz Ünder'in İtalya'ya uçuş biletini paylaştı.

Roma Kulübü, sosyal medyadan Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu Cengiz Ünder'in İtalya'ya uçuş biletini paylaştı.



Roma Kulübünün sosyal medyadaki Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yarın saat 17.15'te İstanbul'dan Roma'ya havalanacak uçak için Cengiz Ünder adına alınmış bilete yer verildi.



İtalyan ekibi Roma'ya transfer olması beklenen milli futbolcu, dün Medipol Başakşehir'in Slovenya'daki kampından ayrılmıştı.