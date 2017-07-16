Cengiz Ünder imzayı attı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Roma, İstanbul Başakşehir'de forma giyen Cengiz Ünder'i transfer ettiğini memnuniyetle açıklar. Türk futbolcu, kendisini 30 Haziran 2022'ye kadar sarı-kırmızılı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.



Açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun 13,4 milyon avro net, 1,5 milyon avro ek bedelle Medipol Başakşehir'den transfer edildiği belirtildi.



Roma'da 17 numaralı formayı giyecek olan Cengiz Ünder, yeni takımının internet sitesine yaptığı kısa açıklamada, "Roma'da olmaktan çok mutluyum ve burada taraftarlara kendimi gösterecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bütün kalitemi ortaya koyacağım." şeklinde görüş bildirdi.



Roma Sportif Direktörü Ramon Rodriguez (Monchi) de "Cengiz’in gelişinden dolayı son derece mutluyuz. Çok önemli teknikleri olan bir oyuncu." ifadesini kullandı.