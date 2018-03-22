'Cengiz İçin 100 Milyon Euro Veririz'

FIFA Menajeri Bayram Tutumlu, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun Cengiz Ünder'i yakından takip ettiğini söyledi.

Son haftalarda attığı gollerle Roma'yı sırtlayan isim olan Cengiz Ünder'in talipleri artmaya başladı.

Hüriryet'te yer alan habere göre FIFA Menajeri Bayram Tutumlu, Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu'nun yıldız futbolcu hakkındaki görüşlerini paylaştı. Tutumlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

Başkana 'Dikkat et bak bir Türk daha gelebilir' dedim. 'Evet, Cengiz Ünder gelebilir' dedi. '80 milyon euro civarında bedeli var' denildi başkan 'oynayacaksa 100 milyon euro da veririz' dedi.

"1-2 sene daha Roma'da kalması lazım"

Bayram Tutumlu, "Cengiz'i herkes istiyor. Benim tavsiyem ona Roma'da 1-2 sene daha oynaması lazım. Cengiz'in çok önemli bir geleceği var. Cengiz ya da onu yönetenler erken hamle yaparlarsa yanlış olurdu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA