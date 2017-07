Cengiz, hızlı bir tarih yazdı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İtalya'nın Roma takımına 15 milyon avro gibi rekor bir bedel ile transfer olan genç futbolcu Cengiz Ünder'in hızlı bir tarih yazdığını bildirdi.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına, Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Cengiz Ünder ve ailesi katıldı.



Toplantıda açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, Cengiz'i rekor bir ücretle sattıklarını belirtti.



Transferi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cengiz'i aradığını ifade eden Gümüşdağ, "Medipol Başakşehir olarak Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ediyoruz." dedi.



Cengiz Ünder'i Roma'da yalnız bırakmayacaklarını söyleyen Gümüşdağ, "Biraz evvel takımımıza gelenleri ağırladık. Şimdi giden kardeşimizi uğurluyoruz. Başakşehir olarak profesyonel yönetimimizi ifade etmiştik. Attığımız adımlar doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Üç yıldır Avrupa kupalarına giden bir kulüp var. Bu istikrarlı gidişatımızı önemsiyoruz. Medipol Başakşehir için zor diye bir şey yoktur. Sadece imkansız zaman alır diyorum. Cengiz Ünder'i, 15 milyon avro gibi rekor bir transfer ücretiyle sattık. Bu kulüp her geçen gün daha iyi bir noktaya gelecek. Seyircisi yok dedikleri takımımız, bugün itibarıyla 4 bin 500 kombine satışı gerçekleştirmiştir. Doğru yönetilen kulüp olunca herkesin sempatisi kazanıldı. Bu başarılarımızı sürdürürsek 4-5 yıla tribünlerimizin tamamı dolar." değerlendirmesinde bulundu.



Cengiz Ünder'i bir sene önce Altınordu'dan 600 bin avro bonservis bedeliyle transfer ettiklerini ve 25 kat fazlasıyla gönderdiklerini vurgulayan Gümüşdağ, şunları aktardı:



"Bizim net rakamımız 15 milyon avrodur. Sözleşmeler, Roma Kulübüyle 1 saat kadar evvel imzalandı. Satışından net yüzde 20 bedelimiz olacak. Cengiz kardeşimiz çok daha önemli transferlere imza atacaktır. 25 kat fazlasıyla satmış oluyoruz. Bu da bizim için önemli. Çünkü biz Cengiz'e inanıyoruz. Abdullah Avcı'nın verdiği ilk 11 fırsatı ona verdiği değerdir. En büyük teşekkürü ilk önce Abdullah hocaya etmek lazım. Cengiz'in, Avrupa'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Manchester City ve Roma ile görüşmeler son ana kadar sürdü. City, Almanya'ya kiraya verecekti. Roma ise direkt oynatacağını söyledi. Dolayısıyla hayırlı olsun. Bazen tarih hızlı yazılıyor. Cengiz, hızlı bir tarih yazdı. Dualarımız onunla."



CENGİZ ÜNDER: CUMHURBAŞKANIMIZ, ÜLKE OLARAK ARKANDAYIZ DEDİ



Cengiz Ünder, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız, 'ülke olarak arkandayız' dedi." ifadesini kullandı.



Üzerinde emeği olan herkese teşekkür ederek sözlerine başlayan Cengiz, "Öncelikle Abdullah hocaya ve Fatih Terim'e teşekkür ediyorum. Onun da bu transferde katkısı olduğunu biliyorum. Benim için her şey yeni başladı. Benim için çok gurur verici bir transfer. Buraya 1 sene önce geldim, şimdi Roma'ya gidiyorum. Benim için yeni bir heyecan. Burada olduğu gibi çok çalışarak Roma formasını terleteceğim." diye konuştu.



Yeni teknik direktörünün genç oyunculara şans veren biri olduğuna işaret eden Cengiz, şu değerlendirmede bulundu:



"Roma, İtalya'nın en büyük kulüplerinden birisi. Benim pozisyonumda görev alan Mohamed Salah, Liverpool'a gitti. En iyi şekilde çalışacağım. Ben kendime her zaman güveniyorum. Orada da formayı alacağım ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim. Salih Uçan ile dün Roma hakkında görüştük. Bence Türkiye'nin en büyük altyapısı Altınordu. Dünyanın sayılı kulüplerinden birine gidiyorum. ben her zaman hedefimi yükseklere koymuşumdur. Her zaman Avrupa hayalim vardı. Bunu şu anda başarıyorum. Oradan da inşallah daha büyük kulüplere imza atarım."



Basın toplantısın ardından 20 yaşına giren Cengiz Ünder'in doğum günü pastası kesildi. Kulüp Başkanı Gümüşdağ, Cengiz'e nazar boncuğu hediye etti.