Suriye konulu Cenevre görüşmelerin 4. turu başladı

Cenevre'de düzenlenen Suriye konulu görüşmelerin 4. turunun resmi açılışı yapıldı. BM Özel Temsilcisi Mistura, işlerinin kolay olmayacağını ve mucize beklemediğini söyledi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Suriye konulu görüşmelerin 4. turunun resmi açılışı yapıldı.



Açılışta konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Özel Temsilcisi Staffan De Mistura'nın sağ tarafında Nasır el-Hariri başkanlığındaki muhalefet heyeti, sol tarafında Beşşar Caferi başkanlığındaki Esed rejimi heyeti hazır bulundu. Taraflara katılımları için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Mistura'nın karşısında, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Uluslararası Destek Grubu üyesi ülkelerin temsilcileri yer aldı.



Mistura, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararının görüşmelerin gündemini açık şekilde ortaya koyduğunu belirtti.



Ateşkesi sağlayarak siyasi geçişin konuşulabilmesini mümkün kılan Türkiye ve Rusya öncülüğündeki Astana sürecini takdir ettiğini vurgulayan Mistura, siyasi geçişle ilgili yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

"İŞİMİZ KOLAY OLMAYACAK"



Mistura, "Mucize beklemediğimi söylemiştim. Zor bir görev bizi bekliyor. Bu kadar tansiyon ve mağduriyet varken, işimiz kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.



Açılış konuşmasının sonunda Mistura'nın, tokalaşmak üzere ilk önce muhalefet heyetine yönelmesi üzerine, rejim heyeti başkanı Caferi, BM Temsilcisi'ni beklemeden salondan ayrıldı.



BMGK'nın 2254 sayılı kararı, muhalefet ve rejim heyetlerinin müzakereleri sonuçlandırmasının ardından, geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor. Yeni yönetimin 12 aylık dönemde bir anayasa hazırlayıp ülkeyi adil seçime götürmesi gerekiyor.



Cenevre görüşmelerinde, Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müşteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.