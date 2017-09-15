Cenazenin defni ile ilgili yaşanan olay asla kabul edilemez

Başbakan Yıldırım, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlarla ilgili,"Bu cenazenin defni ile ilgili yaşanan olay, asla ve asla kabul edilemez. Kendini bilmez birkaç kişinin ortaya koyduğu bir provokasyondur." dedi.

Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nun avukatının gözaltına alınmasıyla ilgili, "Bu, yargının bir işidir. Tabiatıyla dosya içeriği nedir, neyle suçlanıyor, bunu bilmediğimiz için burada daha fazla değerlendirme yapmak doğru olmaz. Ümit ederim, gerekli yasal işlemler sonucu isabetli karar verilmiş olur." dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



'ASLA KABUL EDİLEMEZ'



Yıldırım, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesinde yaşananlarla ilgili şunları söyledi:



"Bu cenazenin defni ile ilgili yaşanan olay, asla ve asla kabul edilemez. Kendini bilmez birkaç kişinin ortaya koyduğu bir provokasyondur. Hemen zaten Valimiz, Bakanımız bize de bilgi vererek devreye girdiler ve meseleyi hallettiler. Ama burada bitmiyor. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı, gözaltılar var, sorgulamalar var. Tabii ki bu işin sorumluları kimse bulunacak, gereği yapılacak. Burada kimsenin tereddüdü olmasın."



'BARZANİ'YE DOSTÇA ÇAĞRI YAPIYORUZ'



Başbakan Yıldırım, IKBY'deki referandum tartışmaları konusunda şu ifadeleri kullandı:



"Türkiye olarak biz burada Sayın Mesut Barzani'ye bir dostça çağrı yapıyoruz. Hala vakit varken bu yanlıştan dönün. Aksi halde tabii ki bölgede zaten büyük sorunlar var, PKK ile DEAŞ ile mücadele var ve yıllardan beri devam eden Suriye'deki iç savaş var. Bütün bunlar devam ederken yeni bir sorun alanı oluşturmak en başta orada yaşayan Kürt kardeşlerimize en büyük zararı verir, en büyük haksızlıktır. Türkiye, Irak'ın toprak bütünlüğünü, anayasasında belirtilen Kürdistan federal yapısını değiştirecek herhangi bir adımın atılmasına karşıdır."