Cenazedeki olaylarla ilgili yeni gelişme

HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Tutuklu eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan yedi kişiden üçü tutuklandı.



Hatun Tuğluk'un cenazesinin defini sırasında yaşananlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yedi kişi Gölbaşı Adliyesi'ne getirildi.



Gözaltına alınanlardan Cemil Ö, Barış Ş. ve Murat A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.