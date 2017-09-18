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18 Eylül 2017 20:32 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2017 20:35

Cenazedeki olaylarla ilgili yeni gelişme

HDP'li Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesi sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Cenazedeki olaylarla ilgili yeni gelişme

Tutuklu eski milletvekili Aysel Tuğluk'un vefat eden annesi Hatun Tuğluk'un cenazesinde yaşanan olaylara ilişkin gözaltına alınan yedi kişiden üçü tutuklandı.

Hatun Tuğluk'un cenazesinin defini sırasında yaşananlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan yedi kişi Gölbaşı Adliyesi'ne getirildi.

Gözaltına alınanlardan Cemil Ö, Barış Ş. ve Murat A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Etiketler: aysel tuğluk


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