Çelik sektörü çift haneli büyüdü

Türkiye'nin ham çelik üretimi yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artarak 27,7 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,5 artarak 27,7 milyon tona çıktı.



Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, küresel ham çelik üretimi ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artışla yaklaşık 1,3 milyar tona ulaştı.



Söz konusu dönemde Türkiye'nin ham çelik üretimi de yüzde 13,5 artışla 27,7 milyon tona yükseldi. Türkiye bu dönemde dünyada en fazla çelik üreten 8. ülke konumunu korurken, üretimini en hızlı artıran ülke olarak kayıtlara geçti. Küresel ham çelik üretiminde ilk sırada bulunan Çin ise üretimini 9 ayda yüzde 6,3 artırarak 638,7 milyon tona yükseltti.



Türkiye'nin nihai mamul tüketimi de ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 artarak 26,5 milyon tona ulaştı.



İHRACAT 10 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI



Dış ticaret verileri değerlendirildiğinde ihracat, 9 aylık dönemde 2016'nın aynı dönemine kıyasla miktar bazında yüzde 8,3 artarak 13,5 milyon tona, değer bazında da yüzde 21,8 artış kaydederek 9,6 milyar dolara çıktı.



Aynı dönemde ithalat miktar açısından yüzde 14,6 azalarak 11,9 milyon tona gerilerken, değer bazında ise yüzde 4,5 artış göstererek 8,8 milyar dolara çıktı.



Sektörün dış ticaret dengesi, yılın 9 ayı itibarıyla 816,4 milyon dolar fazla verdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 94'ten yüzde 109'a ulaştı.



