Çekya'dan küstah 'Türkiye' kararı!

Çekya, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’nin elebaşı Salih Müslüm'le ilgili skandal kararını duyurdu. Devlet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Müslüm'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili tüm işlemler durduruldu.

Gerekçe olarak ise, Müslüm'ün Çekya topraklarında olmaması gösterildi.

Türkiye'nin talebi üzerine 24 Şubat'ta Prag'da yakalandıktan üç gün sonra, Avrupa Birliği topraklarında kalması şartıyla serbest bırakılan Salih Müslüm'ün, bu kararla birlikte istediği yere gidebileceği de belirtildi.

Ankara, İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesinde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alan Müslüm'ün Türkiye'ye iade edilmesini istiyor.





Dünya 19 Mart 2018 15:24 Yunan basını kudurdu, ağlıyor!TSK'nın Afrin zaferi dış basında büyük üzüntüyle karşılanırken Yunanistan neredeyse yas ilan etti. Yunan basını Türkiye'nin terör örgütlerine karşı başlattığı harekatın başarıyla tamamlanmasını hazmedemeyince akıllara ziyan yorumlar ortaya çıktı.

Kaynak: ajanslar