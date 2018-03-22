Çekya'da Büyük Patlama! Çok Sayıda Ölü Var
Çekya'da büyük bir kimyasal tesiste patlama meydana geldi. Şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti.
Çekya'da kimyasal madde üreten fabrikada meydana gelen patlamada 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İtfaiye Sözcüsü Vladimara Kerekova, başkent Prag'ın kuzeyinde yer alan Kralupy nad Vltavou kentinde kimyasal madde üretilen Synthos tesisinde meydana gelen patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kerekova, patlamada çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti.
Kaynak: Ajanslar