Çekmeköy'de sıvı gaz tankerinde yangın

Asfalt üretim tesisindeki tankerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çekmeköy'de asfalt üretim tesisinde sıvı gaz yüklü tankerde çıkan yangın, hasara neden oldu.



Ömerli Baraj Caddesi'ndeki asfalt üretim tesisinde bulunan sıvı gaz yüklü tankerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, tankerin yanındaki başka bir tanka da sıçradı.



Yangını fark eden görevlilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine Ömerli, Yenidoğan, Sultanbeyli ve Dudullu itfaiye ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpükle müdahale ettikleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.



Hasara neden olan yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.